Servicios mínimos en Ourense para la huelga general del 11N: 50% de taxis y 16 buses en circulación

La ciudad de Ourense contará con un dispositivo de servicios esenciales de transporte público regulado ante la huelga general de ámbito estatal convocada para el próximo miércoles, 11 de noviembre. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, formalizó mediante resolución las coberturas obligatorias que deberán cumplir tanto el sector del taxi como la flota de autobuses urbanos a lo largo de toda la jornada.

En el caso del taxi, durante las 24 horas del día estará obligada a trabajar al menos la mitad de la flota, fijándose un 50% de licencias en activo que deberán ajustar su labor al cuadrante de libranzas aprobado.

Respecto a los autobuses urbanos, el servicio quedará garantizado con un vehículo en las líneas 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 16, mientras que las líneas 2, 3 y 4 contarán con dos vehículos en circulación. Los recorridos deberán completarse de forma íntegra y se asegura la cobertura del primer y último viaje programado en cada una de las rutas.

En lo relativo al personal de la concesionaria, el cuadro de conducción mantendrá unos servicios fijados en el 76,19%. Las áreas de inspección y talleres deberán operar al 100%, mientras que el departamento administrativo no contará con servicios mínimos al tratarse de una jornada festiva.