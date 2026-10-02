Sesiones Sumergidas pretende reinventar la música en directo

Una actuación musical a bordo de un barco en un entorno único de Galicia. Esta es la propuesta de Sesiones Sumergidas, un proyecto audiovisual de David Casas Dorribo junto a las productoras Baicrea y Marde Producciones. La idea se presentó ayer en Xanela, la sección del OUFF dedicada a proyectos en desarrollo.

En estas sesiones, artistas nacionales e internacionales interpretan su música desde el agua para un producto audiovisual compartido en redes sociales con sonido en directo. Según explicó su creador, “mi idea era crear un concepto un poco más visual y promocionar artistas de una forma diferente a la tradicional”. Además, al situar la cámara muy cerca de los músicos, Casas considera que el espectador puede “descubrir del artista algo diferente de lo que puede percibir en un escenario”.

Sesiones Sumergidas comenzó en 2020 y ya ha pasado por la ría de Vigo, la de Aldán y el Ribeiro. Desde entonces, la iniciativa ha evolucionado para incorporar entrevistas, encuentros con el público y degustaciones gastronómicas. De este modo, ahonda no solo en la relación cercana con los creadores, sino también en la identidad del territorio gallego. En un futuro próximo, espera poder llevar las actuaciones musicales a la Ribeira Sacra, entre otros lugares, y establecer una serie de nuevos formatos en sus directos.