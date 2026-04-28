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¿Sabe usted que si algo caracteriza a los que gobiernan Ourense es la estrategia de empezar la casa por el tejado?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la estrategia de empezar la casa por el tejado del gobierno de Ourense

Iniciativa de los pasos de peatones en Ourense.
Iniciativa de los pasos de peatones en Ourense.

¿Sabe usted que si algo caracteriza a los que gobiernan (ufffff!) la city es la estrategia de empezar la casa por el tejado? ¿Que ahora se han dedicado, benvido sexa, a pintar pasos de cebra inclusivos para personas con autismo? -¿Una iniciativa que, sin embargo, se topa con el lamentable estado de muchos de ellos? ¿Que no estaría de más pasar un buen repaso a toda la urbe, en general?

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