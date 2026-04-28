¿Sabe usted que si algo caracteriza a los que gobiernan Ourense es la estrategia de empezar la casa por el tejado?

¿Sabe usted que si algo caracteriza a los que gobiernan (ufffff!) la city es la estrategia de empezar la casa por el tejado? ¿Que ahora se han dedicado, benvido sexa, a pintar pasos de cebra inclusivos para personas con autismo? -¿Una iniciativa que, sin embargo, se topa con el lamentable estado de muchos de ellos? ¿Que no estaría de más pasar un buen repaso a toda la urbe, en general?