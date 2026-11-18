Sindicatos del tren en Ourense piden que la seguridad no se externalice
PROTOCOLOS CLAROS
El sindicato de maquinistas exige que haya protocolos claros para actuar en alertas meteorológicas
El sector ferroviario se movilizó este martes para exigir la mejora de sus condiciones laborales y la seguridad del servicio, mediante una menor externalización, más medidas de seguridad que repercutan en una menor intervención humanada en circunstancias de riesgo, o protocolos de actuación claros en condiciones adversas como en casos de alertas meteorológicas. La huelga tuvo un 80% de seguimiento en Galicia, según indicaron desde la CGT, y afectó a trenes de larga distancia procedentes de A Coruña y Vigo con destino Madrid, a las conexiones de media distancia con Lugo y Ponferrada, así como regionales a O Carballiño, sumando notables demoras a nivel general y obligando a realizar ciertos trayectos por carretera.
Frente a la estación intermodal de Ourense se llevó a cabo una concentración en la que participaron diversos sindicatos y comités del sector. Allí, Mario Franco, presidente del comité provincial de Adif, reclamó al Gobierno “unha implementación de novas medidas de seguridade que redunde en menos intervención humana en circunstancias degradadas, e que todo isto pois non se quede simplemente nunha declaración de intencións”.
El presidente señaló el déficit estructural de plantilla propia: “Hai moita externalización de cargas de traballo, nós pedimos e cremos que o mantemento ten que estar internalizado, controlar tanto a xestión dos servizos de mantemento coma os servizos de seguridade”.
Por su parte, Luis Castro, presidente del comité provincial de Renfe y representante del sindicato de maquinistas, exigió medidas frente a factores externos. “Como na aviación ou no transporte marítimo, pedimos un protocolo meteorolóxico”, indicó, criticando que la responsabilidad de circular bajo temporal recaiga en el propio trabajador: “Que non sexa a discreción do maquinista que mire para o ceo e vexa que está facendo mal tempo, senón que haxa un comité de crises que se reúna, xa que non ten sentido que no móbil nos chegue unha alerta e non levemos os nenos ás escolas e logo esteamos vendo trens pasear polas vías”.
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