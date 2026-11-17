El vicepresidente primero del Gobierno, ministro de Economía y encargado también del Ministerio de Transportes, Carlos Cuerpo, avanzó la constitución del comité de expertos ferroviarios que anunció hace unos días con el objetivo de colaborar en un “plan de choque a corto plazo” que añada “una capa adicional de seguridad” y recupere la confianza de los ciudadanos en el sistema.

En una entrevista en la cadena Cope, Cuerpo explicó que tras asignarle las competencias de Transportes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le trasladó que su objetivo, después de la dimisión de Óscar Puente, era el de recuperar la confianza en el ferrocarril español. “Personalmente supone un elemento muy importante en términos de responsabilidad”, señaló, tras reconocer que la pérdida de confianza “se debe esencialmente a los accidentes mortales” que sufrió España en los últimos meses, los de Urda y Adamuz, “y a los cuales hay que dar una respuesta”.

Para ello, detalló que el comité de expertos que se crea hoy contará con profesionales externos -incluidos técnicos del sector aeronáutico o de servicios ferroviarios extranjeros- para aportar “una validación por parte de técnicos de fuera de la casa”. Este órgano tendrá dos cometidos: ayudar en un plan de choque inmediato para las próximas semanas en materia de seguridad y calidad del servicio, y elaborar a medio plazo una agenda que sirva como “germen de un pacto de Estado” de cara a la próxima legislatura tras auditar el servicio. El ministro subrayó además que el Ejecutivo blindará una financiación de 19.000 millones de euros para mantenimiento e inversión ferroviaria durante los próximos cinco años, siguiendo el análisis de los expertos.

Falta de presupuestos

Sobre si la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023 limitó el mantenimiento del sistema ferroviario antes de los siniestros de Adamuz y Urda, Cuerpo negó que haya sido un obstáculo para realizar las inversiones necesarias. “No ha habido en este caso ninguna inversión que se planificara y se haya dejado de hacer por falta de aprobación de presupuestos”, afirmó, recordando que se ejecutaron más de 5.000 millones de euros procedentes de fondos europeos destinados a Adif y que se aprobaron modificaciones presupuestarias cuando fue preciso.

Relacionado El Gobierno aprueba nuevas medidas para reforzar la seguridad de los trenes y los derechos de los maquinistas

Respecto a la investigación de la Fiscalía Europea sobre un posible desvío de fondos en contratos de Adif de 2018 y 2019, garantizó la “máxima colaboración y transparencia con las autoridades judiciales, sean domésticas o sean europeas”. Aunque defendió el carácter “garantista” del control público a través de las intervenciones delegadas y la Intervención General del Estado, afirmó que, ante cualquier irregularidad, debe investigarse.