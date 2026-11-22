La soledad aparece vinculada a un mayor riesgo de reingreso entre los pacientes con insuficiencia cardíaca estudiados en Ourense. Rocío del Carmen Gómez expuso los resultados de un seguimiento de doce meses a 116 personas, con una edad media de 87 años. “Los que no tenían familias directa o que se encontraban solos reingresaron mucho más”, explicó.

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Tras iniciar el tratamiento, los pacientes registraron menos reingresos y una mejoría de su insuficiencia cardíaca, mientras que la función renal se mantuvo estable. La investigadora pretende ampliar el seguimiento otros 24 meses para comprobar cómo influye el aislamiento social en la evolución de la enfermedad. “Muchos de ellos ya no tienen familiares directos y vemos mucha soledad”, señaló. El objetivo es diseñar una atención que contemple esa dimensión social que trasciende más allá de lo puramente clínico.