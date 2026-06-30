La solidaridad se encuentra en los pequeños gestos en Ourense

Un mercadillo de segunda mano convertido en un espacio de encuentro y cooperación. Ese es el objetivo de la segunda edición del Rastrillo Solidario que organiza el comité ourensano de Taller de Solidaridad, una iniciativa celebrada este lunes y que regresa el próximo lunes 6 de julio a la sede de Afundación, en la avenida de Pontevedra de la ciudad. Todo lo recaudado se destinará a financiar proyectos de emprendimiento para mujeres en situación de vulnerabilidad en distintos países.

La cita reúne ropa, libros, objetos donados por particulares, artesanía elaborada en los talleres de la organización y productos alimenticios de comercio justo. Además, incorpora la actividad “Fotos con Alma”, en la que los participantes al evento pueden escribir un mensaje, recibir un abrazo si así lo prefieren y se sienten cómodos, hacerse una fotografía y compartir un momento de conversación acompañado de un té.

La coordinadora del comité de Ourense, Ana Salgado, explica que el objetivo va mucho más allá de recaudar fondos. “Lo que planteó desde el principio la fundación fue la búsqueda de sensibilización y formación, antes que cosas puntuales de dinero”, señala. También destaca que el rastrillo pretende acercar a la ciudadanía la realidad de mujeres que, gracias a pequeños proyectos productivos, logran sacar adelante a sus familias.

El comité ourensano, formado por una decena de voluntarios y con más de dos décadas de trayectoria, organiza diferentes actividades solidarias a lo largo del año, aunque el rastrillo se ha consolidado como una de las más visibles. Según Salgado, en cada edición suelen recaudar entre 500 y 600 euros por jornada, una cantidad que se completa con las donaciones de quienes visitan el evento.