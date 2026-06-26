Las comunidades autónomas muestran su solidaridad con Venezuela y ofrecen ayuda tras los terremotos

Los presidentes de varias comunidades autónomas han trasladado este jueves su apoyo y solidaridad al pueblo venezolano tras los terremotos registrados en el norte del país, que han dejado decenas de fallecidos y miles de heridos, según el último balance de las autoridades venezolanas.

Ante la magnitud de la tragedia, distintos gobiernos autonómicos han expresado su respaldo a los afectados y han ofrecido recursos de emergencia, ayuda humanitaria y apoyo a las comunidades de residentes con vínculos con Venezuela.

El Gobierno de Canarias ha creado una comisión de seguimiento para analizar la situación y su posible impacto en la comunidad canaria residente en Venezuela. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha señalado que el objetivo es mantener la cercanía con el país y con los miles de canarios que viven allí, así como coordinarse con los centros canarios y el Consulado General de España.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado su apoyo a Venezuela y ha ofrecido al Ministerio del Interior el despliegue del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata (Ericam), integrado por efectivos especializados en rescate y personal sanitario.

También el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado la activación de los dispositivos de cooperación para enviar la ayuda que pueda ser necesaria, mientras que otros responsables autonómicos han puesto a disposición del Estado sus medios de emergencia.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha trasladado “todo el apoyo y solidaridad de Euskadi al pueblo venezolano” y ha mostrado su respaldo ante una tragedia que también afecta a ciudadanos con vínculos con el País Vasco.

Desde Baleares, la presidenta Marga Prohens ha ofrecido apoyo psicológico a los venezolanos residentes en el archipiélago que puedan estar afectados por la situación de sus familiares, mientras que Andalucía mantiene contacto con las oficinas consulares para conocer el estado de los más de 4.000 andaluces residentes en Venezuela.

Otros gobiernos autonómicos como Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Galicia, Extremadura y Asturias también han expresado su solidaridad y han ofrecido colaboración ante la emergencia.

El Principado de Asturias ha indicado que realiza un seguimiento inicial para conocer la situación de la comunidad asturiana en Venezuela y mantiene contacto con entidades y programas vinculados a los residentes asturianos en el país, además de valorar la activación de medidas adicionales en función de la evolución de la situación.

Los terremotos han provocado importantes daños materiales y una situación de incertidumbre para miles de familias, mientras continúan las labores de emergencia y atención a los afectados.