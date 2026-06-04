Sonia Rodríguez, receptora de un trasplante en Ourense: “Gracias a la donación de mi hermana he vuelto a nacer”

Pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando el trasplante?

Respuesta. Yo no estuve mucho tiempo esperando el trasplante pero porque fue mi hermana quién me donó el riñón. Estuve un año hasta que se realizaron las pruebas, pero porque no lo habíamos decidido antes. En caso contrario el proceso hubiera sido un poco más rapido.

P. ¿Cómo era su vida antes?

R. Mi vida antes del trasplante era mala. Estaba agotada todo el día. No tenía ganas de hacer nada y no estaba bien psicológicamente. Se me hinchaban las piernas. Estaba enchufada durante toda la noche a la máquina. También tenía dolores y vomitaba con frecuencia. La verdad, una vida bastante mala.

P. ¿Y cómo es su vida ahora?

R. He vuelto a nacer, a tener vida. Con la diálisis podía viajar, pero eso conllevaba que me tenía que llevar la máquina conmigo a donde fuera, con los líquidos de diálisis... Me tenía que llevar todo. Ahora viajo y no me hace falta nada, hago una vida normal con la medicación que tengo que tomar para que el riñón me vaya bien, pero por lo demás una vida normal.

P. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a las personas que todavía tienen dudas sobre la donación o que no se animan?

R. Lo que le diría a ellos es principalmente que donar un riñón no les va a cambiar la vida porque mi hermana, por ejemplo, me donó su riñón y sigue con su vida normal, no necesita medicación, ni nada, solo que vive con un riñón menos, pero lleva una vida normal como hacía hasta antes de la operación. En mi caso es un riñón, pero cualquier tipo de donación de órgano supondría salvar vidas y no conlleva mayores riesgos porque todo el proceso está controlado.