El CHUO hizo 35 trasplantes en 2025 gracias a 15 donantes

El Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) acogió ayer el acto institucional que coincide con el Día Nacional del Donante y que fue organizado por la asociación Alcer Ourense. La jornada comenzó con la bienvenida del presidente de la entidad, Miguel Quintas. El evento contó con la participación de sanitarios y representantes institucionales, entre ellos Laura López del Castillo, jefa territorial de Sanidade en Ourense, quien explicó que la donación era “el acto más generoso que se podía hacer” y destacó a España y Galicia como referentes internacionales debido a la generosidad y colaboración de los donantes y el trabajo de los sanitarios.

José Antonio Ortigueira, director de Atención Hospitalaria, aportó datos muy positivos sobre la donación en el CHUO. Durante los últimos 3 años, consiguieron más de 55 donantes en el hospital, lo que conllevó la extracción de 500 órganos. Además, mencionó que Ourense se convertirá en la primera sanitaria en implantar el proyecto Galión sobre la detección precoz de la enfermedad renal. En el año 2025, la generosidad de 15 personas y sus familias permitieron realizar 35 trasplantes de riñón, hígado y pulmón. A estas cifras hay que añadir 80 trasplantes de córnea.

Aumenta la solidaridad

Por su parte, Estefanía Prol, coordinadora de la Unidad de Trasplantes del CHUO, recordó que este tipo de acciones “salvan vidas”, que “cada año tienen una mayor respuesta y solidaridad” y explicó cómo vive cada caso: “Te implicas bastante con la familia porque durante tres días acabas conociendo toda su vida. Cada familia es única y las recordamos a todas”. Indicó que tenían la donación exclusiva de tejidos de córneas, lo que permite recuperar la visión a personas que había perdido la esperanza de volver a ver. El año pasado consiguieron 86 donantes de córneas para el Banco de Tecidos de Galicia, lo que sitúa al Hospital Universitario de Ourense como uno de los centros de referencia en este campo.

Estefanía Prol explica que la donación de órganos comienza cuando el médico responsable del paciente determina que ya no hay más tratamiento para él. “Entonces, el equipo de coordinación analiza su historial clínico para ver si se puede tratar de un potencial donante y si deciden que lo es, se lo comunican a las familias y les preguntan si a su familiar le hubiera gustado. Le explican el proceso según el tipo de donante y el tiempo que conlleva, ya que se necesitan entre 24 y 48 horas para prepararlo. Tratan el cuerpo con el mayor respeto posible, es una cirugía que apenas se nota estéticamente e intentan hacerlo lo más rápido posible para que las familias puedan pasar el duelo en sus casas”.

La coordinadora de la Unidad de Trasplantes añade que es entonces cuando se ponen en contacto con la organización nacional para buscar receptores que pueden ser de cualquier parte de España.