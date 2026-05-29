Se suavizan las temperaturas máximas, pero persistirá el bochorno en Ourense

La sensación de sofoco que ha vivido Ourense durante los últimos días continuará durante lo que resta del mes de mayo, si bien los servicios meteorológicos consideran que el mayor pico de temperaturas máximas ya se ha vivido, pero seguiremos registrando hasta el día 31 máximas por encima de los 30 °C, los mayores episodios de calor han quedado atrás.

Aún así, en la jornada de ayer, dos de las máximas gallegas se vivieron en la provincia de Ourense. Primero, Vilamartín de Valdeorras registró la mayor temperatura, con 36 °C cerca de las 18:00 horas; seguida de cerca de la ciudad, cuyo techo térmico se tocó en los 35,8 °C, si bien la sensación percibida estaba un poco por encima.

Más allá de las temperaturas máximas, el problema se está registrando en la falta de refresco. La mínima autonómica la marcaba ayer Xinzo de Limia, con 11, 9 °C, y en los próximos días pueden vivirse mínimas de 16 °C, lo cual dejará en varios puntos de Ourense una sensación constante de bochorno, motivo por el cual la Xunta de Galicia volvía a prohibir las quemas agrícolas y sus permisos.

Madrugada tormentosa

De cara al fin de semana, los modelos meteorológicos anticipan días con mucha sensación de calor, que vendrán acompañados de madrugadas o noches con tormentas, apreciándose la aparición y acumulación de nubes durante las últimas horas de la tarde.

Los registros de Meteogalicia detectaron 45 rayos precipitados en la provincia, concentrándose en el área entre Allariz y Pereiro de Aguiar, sumando impactos en 14 municipios y encabezando los registros el concello de Montederramo, donde impactaron once rayos en la madrugada del jueves.