La subasta del gran solar urbanizable de O Polvorín recibió más de 30 pujas

La subasta pública de más de 16.000 metros cuadrados de suelo urbanizable residencial en la calle Camiño Longo, en el barrio de O Polvorín, ha llegado a su fin en el portal Escrapalia. El proceso para comercializar estos activos procedentes de la liquidación de la extinta promotora Reyal Urbis generó una intensa competencia entre inversores, cerrando la licitación con un total de 33 pujas.

Aunque el lote salió al mercado con un precio de partida de 583.000 euros -cifra que representaba un descuento del 81% respecto a su valoración original de 3,2 millones de euros-, el interés comprador elevó la cotización rápidamente, superando los 700.000 euros ya a mitad del proceso. Las seis parcelas, con una edificabilidad estimada en 10.900 metros cuadrados techados, atrajeron al sector inmobiliario a pesar del riesgo que implica la actual fase de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PXOM).

El importe exacto del remate no se ha hecho público tras el cierre del cronómetro. Por protocolo de privacidad comercial de la plataforma y a la espera de que la entidad especializada y la administración concursal validen el cumplimiento de los requisitos de las ofertas, la cifra definitiva y la identidad del comprador se mantienen reservadas hasta la confirmación formal de la adjudicación.

Las parcelas forman parte de la liquidación de Reyal Urbis, el segundo mayor grupo inmobiliario de España nacido tras la OPA de 3.317 millones lanzada en 2006 sobre Urbis, filial de Banesto. Tras el estallido de la burbuja en 2008, la compañía sufrió pérdidas de 875 millones de euros pese a facturar más de 2.200 millones. Tras fallar su refinanciación, en 2013 protagonizó la segunda mayor quiebra del país con un pasivo de 4.500 millones. Hoy en día, según la lista de deudores de Hacienda, la firma sigue liderando la morosidad nacional con 265 millones pendientes en una liquidación judicial sin fin.