Sale a subasta un macroterreno en O Polvorín por solo 583.000 euros

El fantasma del bum inmobiliario vuelve a sacudir el mercado de Ourense. El portal especializado Escrapalia ha sacado a subasta pública más de 16.000 metros cuadrados de suelo urbanizable residencial en la calle Camiño Longo, ubicada en el barrio de O Polvorín, muy cerca del CIFP A Farixa. Las parcelas, valoradas originalmente en 3,2 millones de euros, salen a la puja por un precio mínimo de apenas 583.000 euros. Esta reducción responde al complejo proceso de desmantelamiento de los activos de la desaparecida promotora Reyal Urbis. Las seis fincas registrales que integran este lote cuentan con una edificabilidad estimada en 10.900 metros cuadrados techados. Esto representa una oportunidad de gran envergadura para promotores que busquen suelo a precio de derribo. Sin embargo, para participar en la puja electrónica es obligatorio realizar un depósito de garantía de más de 64.000 euros. Dicha cantidad será devuelta a todos los postores, excepto al ganador, a quien se le retendrá como parte del pago final. El plazo para ofertar expira el próximo 26 de agosto.

Vista aérea de los terrenos.

Pendiente del PXOM

A pesar de lo atractivo de las cifras, la operación esconde una letra pequeña crucial: el Plan General de Ordenación Urbana (PXOM) de Ourense se encuentra en fase de revisión. Adquirir suelo urbanizable bajo estas complejas circunstancias implica asumir un evidente riesgo, puesto que las futuras normativas municipales podrían modificar las condiciones de edificabilidad o dilatar en exceso los plazos de desarrollo técnico de las parcelas. Este factor de incertidumbre justifica el abultado descuento del 81% decretado para su salida al mercado.

Esta subasta procede de la accidentada historia de Reyal Urbis, el segundo mayor grupo inmobiliario de España surgido de la OPA de 3.317 millones de euros lanzada en 2006 por el Grupo Reyal sobre Urbis, la filial de Banesto. Tras el estallido de la burbuja en 2008, la compañía sufrió pérdidas de 875 millones de euros pese a facturar más de 2.200 millones. Tras un intento fallido de refinanciación, en 2012 entró en preconcurso y en 2013 protagonizó la segunda mayor quiebra de la historia del país con un pasivo de 4.500 millones de euros. En la actualidad, según la lista de grandes deudores publicada por Hacienda, la firma sigue liderando la morosidad nacional con 265 millones pendientes, arrastrando una liquidación judicial que parece no tener fin.