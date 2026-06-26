El surrealista vídeo viral de un volantazo para evitar chocar con otro coche en Ourense divide las redes: "La culpa es tuya por ir de listo"

Un vídeo grabado por una cámara instalada en el salpicadero de un vehículo está generando un intenso debate en redes sociales sobre quién tuvo realmente la culpa de una maniobra que estuvo a punto de acabar en accidente en la N-525, a su paso por Ourense.

Las imágenes, que acumulan miles de reproducciones y cientos de comentarios, muestran cómo el conductor que graba circula por la N-525, en las inmediaciones del Hotel San Rosendo. En ese momento, intenta avanzar por el carril derecho mientras otro vehículo circula por el carril izquierdo.

De forma repentina, el coche que va por la izquierda cruza dos carriles de golpe para tomar un desvío situado a la derecha de la carretera. La maniobra sorprende al conductor de la dashcam, que se ve obligado a dar un brusco volantazo para evitar una colisión que parecía inevitable.

División de opiniones

El incidente ha provocado una auténtica división de opiniones entre los usuarios. Una parte de los comentarios considera que la responsabilidad principal recae en el vehículo que cambia de carril de manera repentina y atraviesa dos carriles para alcanzar la salida.

Sin embargo, otros usuarios señalan que el conductor que graba tampoco actuó correctamente. "La culpa es tuya por ir de listo, no utilizar el ceda como es debido y tirar la línea recta adelantando por la derecha para ganar posiciones", critica uno de los comentarios más compartidos.

En la misma línea, otro usuario se muestra especialmente contundente: "Hay que tener la cara de cemento armado para subir esto pensando que tienes razón".

Frente a estas opiniones, numerosos internautas defienden al conductor de la dashcam y consideran que la maniobra más peligrosa es la realizada por el otro vehículo. "El principal culpable es el otro coche, ya que el ceda el paso se ha respetado", argumenta uno de los mensajes que más apoyo ha recibido.

La secuencia dura apenas unos segundos, pero ha reabierto un debate habitual en redes sociales sobre las incorporaciones, los adelantamientos por la derecha y las maniobras de última hora para no perder una salida.