Susto a las afueras de Ourense: una intensa humareda cubre una nave de tostado de cafés

Imagen de la entrada a la nave de tostado de cafés, en Ourense

Una fuerte humareda activó las alarmas de una conocida nave en la N-120, conocida como la antigua carretera a Vigo, este jueves por la mañana. Alrededor de las 11:05 horas, el 112 recibía la alerta de un supuesto incendio industrial en el tostadero de cafés de Las Antillas y Campos.

Finalmente, los Bombeiros de Ourense se hicieron cargo al completo de la situación, apuntando que no se trataba de un incendio, sino de una chimenea en estado incandescente que provocó una fuerte humareda en todo el recinto.

La chimenea presentaba el estado incandescente en el tramo superior, que no cuenta con mecanismo de extinción. Fue ahí donde actuaron hasta tres unidades de bomberos, que solventaron la situación permitiendo a los trabajadores continuar con la jornada.