Un incendio iniciado en una habitación pone en jaque una vivienda en San Amaro

Un incendio declarado a última hora de la mañana de este lunes en una vivienda del lugar de A Quintá, en el municipio de San Amaro, movilizó a los servicios de emergencia de la zona. Gracias a la rápida intervención de los residentes, el suceso se saldó sin heridos.

El aviso se registró en torno a las 11,57 horas, alertando de que una casa estaba ardiendo. El fuego se originó en una de las habitaciones del inmueble, lo que generó una densa humareda y la lógica alarma en la localidad.

Fueron los propios vecinos quienes, demostrando una gran rapidez de reflejos, comenzaron a apagar las llamas por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de extinción. Cuando los Bomberos de O Carballiño y las patrullas de la Guardia Civil llegaron al punto, el fuego estaba ya prácticamente controlado, por lo que los bomberos procedieron a rematar el trabajo, asegurar por completo la estancia y ventilar el humo acumulado.

Por el momento se desconocen las causas exactas que iniciaron el fuego en la habitación, aunque los servicios de emergencias mencionaron un cortocircuito como un probable detonante. Fuentes oficiales confirman que, afortunadamente, ninguna persona resultó afectada.