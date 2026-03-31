Susto en las galerías Viacambre por humo en un salón de recreativos

Los bomberos de Ourense se han movilizado este martes hasta el centro de la ciudad, a las galerías Viacambre, en la calle del Paseo, por el humo que salía de uno de los comercios.

Tal y como han confirmado los propios bomberos, consultados por Europa Press, el humo procedía de un salón de recreativos, ubicados en el interior de las galerías.

Bomberos en las galerías Viacambre

Concretamente, han explicado que el humo se originó sobre las 16.29 horas de la tarde por la combustión de un frigorífico, ubicado en el interior del comercio.

Hasta allí se desplazaron los bomberos, que finalmente terminaron las tareas sobre las 17.10 horas.