Susto en los vinos de Ourense: los bomberos acceden con dificultad para apagar el cajetín eléctrico de un restaurante
SIN HERIDOS
El restaurante Mama, en la Praza do Eironciño dos Cabaleiros de Ourense, sufrió un pequeño incendio en el cuadro eléctrico este miércoles
Un pequeño incendio se declaró este miércoles por la noche en la fachada del restaurante Mama, situado en la Praza do Eironciño dos Cabaleiros, en Ourense. El fuego se originó en el cuadro eléctrico del establecimiento alrededor de las 21:00 horas.
Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar para sofocar el incendio. La intervención estuvo condicionada por las dificultades para que el camión de bomberos pudiera acceder hasta el punto en el que se produjo el incidente, como en veces anteriores, debido al estrecho espacio de las calles en esa zona.
El fuego fue de pequeñas dimensiones y no se registraron heridos. Por el momento, se desconocen las causas concretas que provocaron el incendio en la instalación eléctrica.
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