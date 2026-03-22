Talleres para reeducar a condenados por delitos de tráfico en Ourense

En Ourense se realizarán talleres de sensibilización en seguridad vial dirigidos a personas condenadas por delitos contra el tráfico, en el marco de la renovación del acuerdo entre la Xunta y la Asociación de Criminólogos de Galicia (Criga). El convenio, formalizado este viernes por el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y el presidente de la entidad, Felipe Miguel Pavón, contempla una aportación cercana a los 20.000 euros.

Los talleres, que también se impartirán en A Coruña, tendrán una duración de 32 horas repartidas en ocho sesiones. Se celebrarán los sábados por la mañana para facilitar la asistencia de las personas penadas.

La iniciativa busca reforzar el cumplimiento de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad, apostando la reinserción de los infractores. Según destacan desde la Xunta, el objetivo es avanzar hacia una “justicia real y efectiva”.