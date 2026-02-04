La UVigo ofrece en Ourense 14 talleres abiertos a toda la ciudadanía

Talleres de costura, tecnología o teatro son algunas de las propuestas que ofrece el Campus para este segundo cuatrimestre que viene de comenzar. La programación de talleres de extensión universitaria propone 14 cursos para los próximos meses, con temáticas diversas y abiertos a todos los interesados, sean o no miembros de la comunidad universitaria.

“Éxito comercial: claves para emprender e facer medrar un negocio”, es una de las novedades de este cuatrimestre y estará dirigido por Federico Martín Miretti. También se ofrece por primera vez el curso “Introdución a 3D con Blender”, impartido por Alberto Abal. En el ámbito social el campus propone dos talleres: “Exposición á pornografía online na adolescencia: análise, impacto e intervención socioeducativa” y “O proceso de reinserción sociolaboral con persoas privadas de liberdade”.

Por otra parte, habrá una nueva edición del taller de “Costura creativa e sostible”, ofreciendo un segundo nivel. La actividad de “Introducción á observación astronómica”, a cargo del físico José Ramón Salgueiro, volverá a acercar a los participantes a los elementos que existen en el espacio. Mientras, Santiago Barreiros ofrecerá un curso de “Fotografía Creativa”.

Como ya es tradición, los miembros de la comunidad universitaria y la ciudadanía interesada también tienen la oportunidad de inscribirse en las aulas de artes escénicas del campus. Las aulas de teatro estarán de nuevo a cargo de Sarabela Teatro bajo la dirección de Fernando Dacosta. Se dividen en tres niveles: Rosaura (la formación inicial en el aula); Cardelia (segundo nivel) y Maricastaña (más avanzado). Asimismo, regresa el taller de “Música tradicional gallega: gaita y percusión”, dirigido por Gonzalo Abelairas. Completan el listado los talleres de Danza Contemporánea, Creación escénica y Danzas del mundo e interculturalidad.

La inscripción a todos los cursos estará abierta hasta el próximo miércoles, 11 de febrero. La matrícula debe formalizarse a través de la plataforma Campus Activo de la UVigo. El precio de cada taller es de 41 euros para el público general, mientras que para los diferentes colectivos vinculados a la Universidad de Vigo el coste se reduce a 26,65 o 32,80 euros. El número de plazas disponibles por actividad oscila entre las 10 y las 25. La duración media de los cursos se sitúa entre las 20 y las 33 horas, con la excepción de las aulas de teatro, cuya programación es mayor.