El taxi, al límite por el precio del carburante, estudia pedir una subida de tarifas

Francisco Javier Fernández, presidente de la asociación provincial del taxi, alerta de que los costes operativos se han disparado. El carburante en máximos históricos se suma a las pólizas de seguro, que alcanzan ya hasta los 6.000 euros anuales, y el precio de compra de los vehículos para el sector ha pasado de 25.000 a 40.000 euros en cinco años.

La menor rentabilidad provoca que las jornadas de ocho horas sean inviables. Los taxistas se ven obligados a trabajar entre 12 y 14 horas diarias para sacar un sueldo digno, lo que ha generado una fuga de trabajadores.

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Como principal vía de escape frente al surtidor, la flota ourensana acelera su transición: el 50% de las nuevas adquisiciones “ya son vehículos eléctricos”, que resultan rentables gracias a las recargas domésticas. Acorralados por la situación, desde la asociación reconocen que “pese a que no nos gusta repercutirlo en los clientes, nos estamos planteando solicitar una subida de tarifas”.