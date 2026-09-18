El taxi, al límite por el precio del carburante, estudia pedir una subida de tarifas

CARRERAS MÁS CARAS

Para el sector del taxi en Ourense, tener el combustible a dos euros es “una auténtica locura” que se suma a una tormenta perfecta de gastos.

Parada de taxis.
Parada de taxis. | La Región

Francisco Javier Fernández, presidente de la asociación provincial del taxi, alerta de que los costes operativos se han disparado. El carburante en máximos históricos se suma a las pólizas de seguro, que alcanzan ya hasta los 6.000 euros anuales, y el precio de compra de los vehículos para el sector ha pasado de 25.000 a 40.000 euros en cinco años.

La menor rentabilidad provoca que las jornadas de ocho horas sean inviables. Los taxistas se ven obligados a trabajar entre 12 y 14 horas diarias para sacar un sueldo digno, lo que ha generado una fuga de trabajadores.

Como principal vía de escape frente al surtidor, la flota ourensana acelera su transición: el 50% de las nuevas adquisiciones “ya son vehículos eléctricos”, que resultan rentables gracias a las recargas domésticas. Acorralados por la situación, desde la asociación reconocen que “pese a que no nos gusta repercutirlo en los clientes, nos estamos planteando solicitar una subida de tarifas”.

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