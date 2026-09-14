Una veintena de coches clásicos se pasearon por Maceda

El Concello de Maceda acogió este fin de semana una nueva concentración de coches y motos clásicas que reunió a un total de 50 personas y 27 vehículos. Esta cita se organizó para dar cabida a los aficionados del motor que no pudieron asistir a la primera, celebrada a principios de verano, la cual había congregado a 37 automóviles.

La jornada comenzó a las 10,30 horas en el Castillo de Maceda. Tras la entrega de un pequeño obsequio conmemorativo compuesto por un pergamino, una gorra, un libro y una taza, el grupo realizó una visita guiada por la fortaleza. La alcaldesa de la localidad, Uxía Oviedo, acompañó a la comitiva en este arranque, así como en la posterior parada en el centro del casco urbano.

A continuación, los pilotos emprendieron una ruta viaria de unos 25 kilómetros. El recorrido alcanzó el Alto do Rodicio, donde un radioaficionado desplazado desde Padrón, José “Citroën” -como lo conocen en el gremio-, participó en la entrega de certificados. La actividad continuó con una parada en la alfarería Agustín para presenciar una demostración artesanal de la olería de Niñodaguia.

Tras el paso por el Alto do Couso, la caravana regresó a Maceda para celebrar la comida en el restaurante La Diligencia, a la que se sumó la regidora. Después del sorteo y la entrega de regalos, el evento concluyó por la tarde con un paseo final hasta Os Milagros.