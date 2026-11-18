El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha cargado contra Pedro Sánchez durante una visita electoral a Ourense, donde ha calificado al jefe del Ejecutivo de "presidente frívolo" y ha cuestionado su gestión de diferentes asuntos de actualidad. El dirigente popular, cabeza de lista al Congreso por A Coruña, también ha defendido a Isabel Díaz Ayuso tras la polémica por sus declaraciones sobre los andaluces.

Durante un paseo electoral por la ciudad, Tellado ha centrado sus críticas en los recientes episodios de violencia, especialmente los registrados en el País Vasco, la situación en Ceuta y las polémicas relacionadas con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En relación con Ceuta, el secretario general del PP ha acusado al Ejecutivo de no haber actuado pese a disponer, según sostiene, de información previa sobre lo que podía ocurrir. "El Gobierno sabía que algo iba a pasar y no hizo nada", ha afirmado. Tellado también se ha referido a Zapatero y a lo que ha denominado "los pedruscos", dentro de sus reproches a los socialistas.

Tellado defiende a Ayuso tras la polémica por sus declaraciones sobre Andalucía

Preguntado por las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre los andaluces, Tellado ha expresado su "respeto, respaldo, apoyo y admiración" hacia la dirigente madrileña. "Yo creo que a veces se sacan declaraciones de quicio y puede parecer que se quiere decir una cosa distinta", ha respondido al ser interrogado sobre si la controversia podría perjudicar electoralmente al Partido Popular.

El dirigente ha señalado que quienes se dedican a la política están acostumbrados a que sus declaraciones puedan utilizarse en su contra.

Críticas a la ministra Milagros Tolón por una vivienda protegida

Durante su comparecencia en Ourense, Tellado también ha sido preguntado por las informaciones relacionadas con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, a propósito del alquiler de una vivienda protegida. El secretario general del PP ha aprovechado la cuestión para criticar al Partido Socialista, al que ha acusado de mantener una doble vara de medir.

"Creo que está en ese tipo de supuestos en los que se encuentra siempre el Partido Socialista. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago", ha manifestado.

A su juicio, el caso constituye "un ejemplo de caradura a la que muchos cargos del Partido Socialista tienen muy acostumbrados".