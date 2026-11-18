Los candidatos del Partido Popular (PP) en Ourense, Ana Belén Vázquez y Roberto González, han denunciado ante la Junta Electoral Central (JEC) un “uso partidista de las instituciones” por parte de la candidatura del PSOE, quienes estarían empleando una toma de luz en la Subdelegación de Gobierno de Ourense para alimentar un contenedor customizado como elemento de su campaña, donde reparten publicidad en el Parque de San Lázaro.

Relacionado Los ourensanos reciben más de 4 millones de papeletas electorales

Acompañan los populares su denuncia con fotos y vídeos donde se puede ver ese cable partiendo de la instalación temporal y entrando por una ventana del primer piso del edificio institucional, lo cual supone, a entender del PP que “o Partido Socialista utilizou como se fosen o seu propio cortijo as institucións de todos os españois e tamén as de todos os ourensáns”.

El edificio de todos los ourensanos está copado en estos momentos por la propaganda del Partido Socialista

Vázquez y González también han señalado al subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, por permitir esta conexión eléctrica. “A Subdelegación do Goberno permite que este contedor coa cara de Pedro Sánchez estea instalado en pleno centro de Ourense, cunha participación claramente partidista a favor do PSOE”, criticó Roberto González.

“El edificio de todos los ourensanos está copado en estos momentos por la propaganda del Partido Socialista dándole suministro eléctrico”, añadía Ana Belén Vázquez, quien definió a través de sus redes socialaes como “una cacicada” esa acción.

La del PP es la primera denuncia registrada en la provincia ante la JEC, quien evalúa los actos de campaña, vela por la neutralidad de las instituciones y emite instrucciones de obligado cumplimiento para todas las candidaturas, estando entre sus potestades el poder exigir la retirada de anuncios y la suspensión de actos de campaña.