Telmo Ucha pide once años de cárcel para Jácome por tres delitos al incluir malversación y falsedad documental

La acusación particular ejercida por Telmo Manuel Ucha Álvarez presentó escrito de acusación contra Gonzalo Pérez Jácome hace semanas, sin esperar a la resolución de los recursos ante la audiencia, en el que solicita que el alcalde de Ourense sea juzgado por tres delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

La petición de la acusación particular se diferencia de la planteada por la Fiscalía, que atribuye a Jácome un presunto delito de prevaricación y solicita una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

En su escrito, la acusación particular reclama para Jácome una condena de once años de cárcel por los delitos que atribuye al alcalde, además de otras consecuencias penales y económicas derivadas de su acusación.

Telmo Ucha sostiene en su escrito que los hechos relacionados con el cobro del sueldo municipal en régimen de dedicación exclusiva mientras mantenía actividades privadas podrían encajar, además de en la prevaricación, en delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.

La acusación particular también plantea que se incorporen al procedimiento cuestiones relativas a las declaraciones patrimoniales del alcalde, al considerar que podrían tener relevancia penal.