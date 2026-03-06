Temor vecinal por grietas en edificios junto al socavón de la rúa Pena Trevinca

Máxima preocupación entre los vecinos del barrio de San Francisco por la vulnerabilidad infraestructural de la zona, por diferentes escorrentías en distintos puntos del barrio y especialmente por la formación de grietas en los edificios más próximos al hoyo de la rúa Pena Trevinca. Mostraron su temor en una reunión informativa en la sede de la asociación vecinal San Francisco, celebrada ayer, en la que el concelleiro de Urbanismo, Francisco Lorenzo, técnicos de infraestructuras y una ingeniera detallaron los avances de la reparación del socavón.

En su exposición, Francisco Lorenzo confirmó que el principal problema por el que se llegó a esta situación era la acumulación de agua en el punto afectado, con una solución complicada por la gran profundidad del pozo que se encontraba debajo de la calle, de cerca de diez metros, y por la existencia de galerías que desconocían. En los planos de Viaqua salía reflejado el pozo, pero sin aparecer un colector que venía dibujado en unos planos de un proyecto de edificios del año 1958, reflejando una infraestructura totalmente antigua.

Ahora el objetivo es rehacer el pozo, para hacerlo más grande, y eliminar la galería, para ganar tiempo de retención especialmente en tormentas intensas. El concelleiro afirmó que está previsto que el tráfico se restablezca a finales de abril, “si la meteorología lo permite”, confirmando ya al menos un mes de retraso con respecto a su perspectiva inicial.

Tras cerca de un mes y medio viviendo al borde de un precipicio, los vecinos de la zona mostraron su hartazgo y temor por la resistencia infraestructural del entorno, que ya da señales de alarma. “Hay unas grietas ya bastante grandes, casi entra una mano”, aseguran residentes de edificios próximos al socavón, aunque los técnicos señalaron que no hay peligro.

Negocios con problemas

La ciudadanía también reclamó mejoras de movilidad ante esta situación excepcional y que además de los trabajos de obra, se mire por el bienestar de la ciudadanía y de los negocios. “Tenemos ahí el parking de Renfe vacío, ¿por qué no lo alquila el concello?”, manifestaron algunos presentes, que también pidieron “ayudar a los negocios que tienen problemas”.

Una de las peticiones principales de los vecinos es habilitar la circulación de coches por San Cosme para aligerar el tráfico especialmente de cara al hospital.