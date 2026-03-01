RESIDENCIA UNIVERSITARIA
Un socavón en la calle Failde Gago deja a los vecinos sin agua
RESIDENCIA UNIVERSITARIA
Un gran socavón en la calle Failde Gago, en Ourense, ha provocado inundaciones en la noche del domingo 1 de marzo. Esta situación ha derivado en el corte de suministro de agua a los vecinos de la zona.
El socavón se encuentra próximo al garaje de la residencia universitaria. Los vecinos no recuperarán el suministro de agua hasta media tarde de este domingo, 1 de marzo.
El deterioro que castiga a buena parte de Ourense se ha convertido en el principal quebradero de cabeza para la ciudadanía, según confirma la última encuesta de GAD3 para La Región. Los vecinos son víctimas de una red viaria donde el asfalto parece rendirse: parches sobre parches, desniveles y levantamientos de adoquines dibujan una ciudad difícil de transitar y poco segura. Las intensas lluvias de este invierno solo han servido para agravar una herida que ya sangraba, dejando al descubierto socavones que no respetan ni las principales vías de entrada y salida.
