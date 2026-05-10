Tras la arquitectura financiera del “método Jácome” late un universo de pufos cotidianos trasladados al día a día del Concello. Un rastro de deudas personales y desencuentros que retratan a un alcalde capaz de movilizar patrullas por un teclado defectuoso, mientras su buzón se convertía en un imán para las notificaciones de apremio. Esta simbiosis entre el tendero pufero y el regidor deudor ha prosperado hasta las instituciones: bajo su mando, el Concello de Ourense ya lidera el ranking de deuda comercial en España, asfixiando a proveedores locales con impagos sistémicos.

Entre las historias que mejor ilustran su gestión del mostrador privado destaca el caso del exasesor cuya salida de Democracia Ourensana estuvo marcada por el legítimo requerimiento del comerciante al regidor para que abonase la ropa que se llevaba de la tienda de aquel. El alcalde, se ve que acostumbrado a no pagar, lejos de pasar por caja, firmó el cese del fiel asesor, evidenciando una máxima de su particular manual de resistencia: en su reino, si su proveedor le exige el pago de lo que debe, deja de ser fiable.

Esta táctica del agotamiento trasciende lo municipal. La documentación tributaria remitida al juzgado revela que Jácome ha convertido el aplazamiento en su forma habitual de cumplir con Hacienda. En sus liquidaciones de IVA, el patrón es recurrente: presenta la declaración con importes pendientes de ingreso y manifiesta sistemáticamente su intención de solicitar aplazamientos o fraccionamientos. Solo en el ejercicio de 2023, su declaración del cuarto trimestre arrojó 8.125,26 euros pendientes de pago, situación repetida en periodos como el tercer trimestre de 2020. Su relación con el IRPF no es menos accidentada. Los datos fiscales muestran que Hacienda ha tenido que realizar liquidaciones provisionales y regularizaciones forzosas por miles de euros.