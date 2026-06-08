Un tercio de los profesores de la UVigo se jubilarán en diez años

Uno de los retos más inmediatos que afronta la Universidad de Vigo es el relevo generacional. Una parte importante de los docentes que fueron contratados durante el nacimiento de la institución, en el año 1991, se irán retirando de la vida laboral en los próximos años en lo que desde la UVigo esperan que sean varios episodios de jubilaciones masivas. Sin ir más lejos, la vicerrectora de Profesorado en funciones, Adela Sánchez Moreiras, asegura que la previsión actual es que en apenas diez años “se jubilará el 30% de los profesores”.

No es el único problema que la UVigo afronta a nivel de personal: “Este equipo heredó un desequilibrio enorme. Tenemos áreas con más carga que capacidad docente y también al revés”, esgrime Sánchez Moreiras, quien recalca que gran parte de las políticas de contratación de los últimos ocho años fueron dedicadas a corregir el mencionado desequilibrio. Según la vicerrectora en funciones, las áreas más afectadas por esto son el ámbito jurídico-social, el tecnológico y el humanístico: “El 90% de las plazas nuevas que sacamos desde que soy vicerrectora (agosto de 2024) fueron para estos departamentos”.

Sin embargo, las sucesivas jubilaciones no han permitido reequilibrar la situación del profesorado. Al menos, no como esperaba el equipo de gobierno, ya que es imposible hacer una previsión de jubilaciones cada año: “El año pasado cumplían 70 años siete docentes (lo que supone el retiro de forma forzosa), pero finalmente se jubilaron 22”, explica Sánchez.

Una de las principales causas del desequilibrio es la incorporación de un gran número de investigadores en departamentos del ámbito científico con cargo a la reserva del 15% de personal de investigación doctor de excelencia que las universidades están obligadas a ofertar cada año. “Por la razón que fuese –se trata de un problema ‘heredado’ por el actual equipo de gobierno–, los departamentos científicos tenían una entrada de profesorado mayor con respecto a sus necesidades que otros departamentos”, clarifica la vicerrectora, quien añade que, en muchas ocasiones, se dejaron sin cubrir jubilaciones de estos departamentos para crear nuevas plazas en otros ámbitos donde había un mayor desequilibrio.

Actualmente, se están resolviendo 46 plazas de ayudante doctor que se utilizarán para incorporar a nuevos docentes en la institución. Al mismo tiempo, hay convocadas 43 plazas de Profesorado Permanente Laboral (PPL), 30 de catedrático y otras 30 de titular para estabilizar y promocionar a los docentes que ya forman parte de la UVigo. Además, la intención del equipo de gobierno saliente era convocar otras 30 de catedrático y titular en diciembre, además de otra treintena de PPL que se decidirían en función de las jubilaciones y de 40 más del contrato programa de ayudante doctor. Pero será el nuevo equipo rectoral quien decidirá a qué ritmo convoca las plazas a partir de ahora.

Sánchez Moreiras lamenta no poder ‘entregar’ al equipo de Carmen García Mateo una UVigo con un cuerpo docente equilibrado pese a sus esfuerzos y a los de sus predecesores: “El desequilibrio que heredamos era muy grande, pero por lo menos lo hemos reducido mucho”, indica.