Carmen García, nueva rectora de la UVigo: "Pretendemos dotar os campus dunha maior capacidade de xestión e decisión"

ENTEVISTA

A primeira reitora da historia da UVigo, Carmen García Mateo, debulla o seu proxecto para dotar os campus de máis autonomía, garantir a excelencia do Campus da Auga en Ourense e impulsar o relevo xeracional e a vida estudantil

Carmen García Mateo
Tras facer historia como a primeira muller en liderar a Universidade de Vigo, Carmen García Mateo (Vigo, 1963) debulla os retos do seu novo mandato. Nesta charla aborda a autonomía dos campus, a irrupción da intelixencia artificial, as infraestruturas e a revitalización da vida estudantil.

Pregunta. Que supón ser a primeira reitora na historia da UVigo?

Respuesta. É un fito tras máis de trinta anos. Máis aló do impacto mediático, lanza unha mensaxe interna fundamental: camiñamos cara á igualdade efectiva entre homes e mulleres no mundo académico e profesional. É unha onda imparable que xa non ten retroceso.

P. Tras uns resultados máis axustados en Ourense, que mensaxe lle envía á comunidade do campus?

R. O noso proxecto é vivo e integrador; gobernaremos para todas as persoas. Queremos dotar os tres campus (Ourense, Pontevedra e Vigo) de maior autonomía e capacidade de decisión.

P. Cal vai ser o primeiro paso trala toma de posesión o 25 de xuño?

R. As nosas prioridades están moi centradas no cambio organizativo. Desde o primeiro día reunirémonos cos representantes das persoas traballadoras, tanto do PTXAS como do PDI, para ir camiñando cara a unha mellor organización institucional. Sabemos que é fundamental, e moitas das nosas propostas foron moi ben acollidas, precisamente, por ser necesarias e, nalgúns casos, de extrema urxencia.

P. Dentro desa organización, como tedes pensado fortalecer a identidade da Universidade de Vigo como un espazo multicampus e garantir o peso real de Ourense?

R. Nós sempre falamos de tres campus e para nós todos son completos: teñen que ter as infraestruturas, dotacións e instalacións axeitadas para impartir a docencia e desenvolver a investigación. Pretendemos dotalos de maior autonomía de xestión e capacidade de decisión, respectando as súas particularidades, co obxectivo de fortalecelos todos.

P. Unha das maiores urxencias de Ourense é a revalidación do selo do Campus da Auga. Tedes ideas para consolidalo e asegurar o seu financiamento?

R. Por suposto, é un obxectivo prioritario e vital; non se pode pór en risco en ningún momento. Agora mesmo estamos na fase de xustificación e preparación de documentación para a súa renovación. Traballaremos con toda a comunidade, cos investigadores e centros, para mellorar as nosas capacidades e subir un chanzo na acreditación.

P. Pode vir acompañado de novas titulacións ou aínda é pronto?

R. É pronto porque o mapa de titulacións a nivel autonómico está pechado neste momento. O que si temos que ter claro é cal será a nosa aposta cando se abra de novo. Mentres tanto, a nosa estratexia é que as nosas titulacións actuais sexan o máis atractivas e modernas posible para que as familias e os estudantes opten por nós. En Ourense, hai titulacións que son exclusivas no Sistema Universitario Galego e hai que facelas moi visibles.

P. Que plans teñen para as titulacións e as infraestruturas do campus ourensán?

R. Aínda que o mapa galego de titulacións está pechado, debemos modernizalas e facelas máis atractivas. Respecto aos espazos, hai un déficit claro e existe unha demanda histórica. O novo edificio de Enxeñaría Aeroespacial xa nace pequeno; a nosa prioridade será rematalo e dotalo do equipamento necesario.

P. No caso do persoal PTXAS, que foi o sector protagonista nestas eleccións, cal será a primeira medida concreta que notarán?

R. A nosa prioridade máis estrutural, que loxicamente levará máis tempo, é facer unha nova Relación de Postos de Traballo (RPT) para reorganizar, modernizar e dixitalizar a nosa administración. Con todo, en paralelo e desde o primeiro día, abordaremos de xeito urxente a mellora na cobertura de baixas, que actualmente é moi deficiente. Solucionar isto é fundamental para o bo funcionamento da institución e para mellorar o clima laboral.

P. E no que se refiere ao profesorado?

R. A nosa primeira medida será reunirnos co persoal traballador para mellorar a cobertura de baixas urxentes. Para o relevo xeracional, necesitamos previsións plurianuais e deixar de depender tanto das listas de substitución, que afectan negativamente á calidade docente e organizativa.

P. Por último, como recuperarán a participación do estudantado?

R. Tras a pandemia, a vida universitaria decaeu moitísimo. Debemos escoitar máis ao alumnado, mellorar os horarios de bibliotecas, facilitar o aloxamento e, sobre todo, visibilizar a Ourense: as súas infraestruturas, a rede de comunicacións, a conectividade, proxectar que é unha cidade cunha altísima calidade de vida para estudar e facer vida universitaria.

