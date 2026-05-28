El termalismo, un gran aliado para los tratamientos médicos comunes

El termalismo gana peso como tratamiento complementario para distintas enfermedades respiratorias, reumáticas y dermatológicas. Así lo defendieron este miércoles diferentes especialistas durante una nueva sesión del ciclo “A saúde é o que importa”, celebrado en el Liceo e impulsado por la Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia.

Los expertos incidieron en que las aguas mineromedicinales y las técnicas termales pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de numerosos pacientes, siempre como ayuda a los medicamentos proporcionados por los médicos. “La balneoterapia es un complemento efectivo a los tratamientos farmacológicos”, defendió el reumatólogo del CHUO Rafael Melero durante la jornada, en la que también se destacó el potencial termal de Ourense y la tradición histórica de este tipo de tratamientos en la provincia.

Además, explicó que las aguas sulfuradas aplicadas mediante baños, chorros o lodos tienen un importante efecto analgésico y antiinflamatorio en patologías como la artrosis, las lumbalgias o la fibromialgia. El especialista destacó especialmente los beneficios en pacientes con artrosis, la enfermedad reumática más tratada en los balnearios. Según detalló, la inmersión en agua caliente ayuda a reducir la rigidez articular y mejora la funcionalidad de los pacientes.

Melero subrayó que este tipo de terapias puede contribuir a reducir el consumo de medicamentos y recordó que las enfermedades reumáticas son actualmente una de las principales causas de discapacidad en adultos. “Todo tratamiento complementario que mejore los síntomas y la salud general de los pacientes será muy positivo”, señaló. También destacó que el entorno de descanso, desconexión y relajación asociado a los diferentes tipos de curas termales favorece una mejor evolución de muchos pacientes.

Respirar

La doctora Mónica Fernández, de la Unidad de Asma Grave del CHUVI, abordó por su parte los efectos de la balneoterapia en enfermedades respiratorias.“Las técnicas de inhalación y los ejercicios respiratorios mejoran la capacidad pulmonar”, destacó la especialista, que también incidió en su efecto para reducir la inflamación y facilitar la expulsión del moco, destacó.

También aseguró que estas terapias pueden resultar beneficiosas en patologías frecuentes como la rinitis, la sinusitis, las faringitis, las laringitis o el asma leve y moderada, además de ayudar a pacientes con secuelas respiratorias derivadas de covid o tuberculosis. Según indicó, muchos pacientes empiezan a notar mejorías ya durante la primera semana de tratamiento, aunque recomendó repetir los ciclos varias veces al año.

Piel

En el ámbito dermatológico, el médico del CHUO Javier Labandeira señaló que la cura balnearia puede actuar como tratamiento en enfermedades como la psoriasis o la dermatitis atópica, afecciones cada vez más presentes en la población. Según explicó, los pacientes experimentan una disminución de la inflamación, el picor y la sequedad cutánea gracias al efecto de la temperatura del agua y de los oligoelementos presentes en las aguas mineromedicinales.

La sesión concluyó con un coloquio entre especialistas y público en el que se abordaron dudas sobre las indicaciones reales de este tipo de terapias y su compatibilidad con los tratamientos convencionales. Los ponentes insistieron en que la balneoterapia no sustituye a los fármacos, pero sí puede convertirse en una herramienta de gran utilidad.