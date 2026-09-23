El Concello cerrará las Termas do Muíño el día 30 de septiembre

La Asociación Amigos das Termas ha cargado públicamente contra la decisión del Concello de Ourense de cerrar las Termas do Muíño el próximo 30 de septiembre, cuando “A Chavasqueira seguirá abierta hasta el 30 de octubre”, recuerda el presidente del colectivo, Enrique Camoeiras. “Ambos espacios termales están a la misma cota de la crecida del río. Por lo tanto, pedimos al alcalde que mantengas abiertas las dos o, en su defecto, que nos explique cuáles son los motivos”.

Relacionado Las termas de A Chavasqueira y O Muíño da Veiga cerrarán cinco meses

Otro punto de choque entre la administración local y los usuarios está ahora mismo en la hora de cierre de las termas púbilcas. Camoeiras indica que “nos han quitado dos horas en la época de verano. Cierran las pozas a las 20,00 horas, y la Burga de Canedo a las 19,00 horas, cuando el contrato vigente con la empresa de vigilantes es hasta las 22,00 horas”.

La piscina de As Burgas está cerrada, las termas de Outariz con sus cafeterías cerradas, el 50% de la Burga de Canedo igual, y el tren turístico ni está ni se le espera"

Respecto a los espacios que quedan abiertos, Amigos das Termas espera que ocurra una situación similar a 2025, cuando la estabilidad atmosférica hizo que el Concello prorrogara su apertura hasta el 15 de noviembre. Mientras tanto, “la piscina de As Burgas está cerrada, las termas de Outariz con sus cafeterías cerradas, el 50% de la Burga de Canedo igual, y el tren turístico ni está ni se le espera”, señalaba Camoeiras respecto al estado del termalismo público.