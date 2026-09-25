Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
MILES DE ASISTENTES
La feria deja tras de sí varias jornadas de encuentros, experiencias y novedades en torno al mundo del agua y el bienestar. Una selección de imágenes resume el ambiente y los momentos más destacados de esta edición.
Expourense volvió a convertirse en punto de encuentro del termalismo internacional con una nueva edición de Termatalia. Profesionales y visitantes de más de una decena de países se dieron cita en el recinto ourensano para conocer las últimas novedades del sector, participar en distintas actividades y disfrutar de las experiencias termales.
La feria bajó el telón dejando imágenes de jornadas marcadas por el intercambio de experiencias, la promoción del termalismo y la presencia de profesionales llegados de distintos puntos del mundo. Ahora, comienza la cuenta atrás para una nueva edición.
1/20
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
|
Xesús Fariñas
2/20
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
|
Xesús Fariñas
3/20
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
|
Xesús Fariñas
4/20
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
|
Xesús Fariñas
5/20
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
|
Xesús Fariñas
6/20
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
|
Xesús Fariñas
7/20
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
|
Xesús Fariñas
8/20
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
|
Xesús Fariñas
9/20
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
|
Xesús Fariñas
10/20
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
|
Xesús Fariñas
11/20
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
|
Xesús Fariñas
12/20
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
|
Xesús Fariñas
13/20
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
|
Xesús Fariñas
14/20
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
|
Xesús Fariñas
15/20
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
|
Xesús Fariñas
16/20
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
|
Xesús Fariñas
17/20
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
|
Xesús Fariñas
18/20
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
|
Xesús Fariñas
19/20
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
|
Xesús Fariñas
20/20
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
|
Xesús Fariñas