DIRECTO
Gala de inauguración del OUFF
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro | Xesús Fariñas

Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro

MILES DE ASISTENTES

La feria deja tras de sí varias jornadas de encuentros, experiencias y novedades en torno al mundo del agua y el bienestar. Una selección de imágenes resume el ambiente y los momentos más destacados de esta edición.

Expourense volvió a convertirse en punto de encuentro del termalismo internacional con una nueva edición de Termatalia. Profesionales y visitantes de más de una decena de países se dieron cita en el recinto ourensano para conocer las últimas novedades del sector, participar en distintas actividades y disfrutar de las experiencias termales.

La feria bajó el telón dejando imágenes de jornadas marcadas por el intercambio de experiencias, la promoción del termalismo y la presencia de profesionales llegados de distintos puntos del mundo. Ahora, comienza la cuenta atrás para una nueva edición.

Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
1/20 Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro | Xesús Fariñas
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
2/20 Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro | Xesús Fariñas
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
3/20 Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro | Xesús Fariñas
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
4/20 Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro | Xesús Fariñas
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
5/20 Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro | Xesús Fariñas
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
6/20 Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro | Xesús Fariñas
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
7/20 Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro | Xesús Fariñas
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
8/20 Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro | Xesús Fariñas
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
9/20 Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro | Xesús Fariñas
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
10/20 Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro | Xesús Fariñas
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
11/20 Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro | Xesús Fariñas
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
12/20 Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro | Xesús Fariñas
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
13/20 Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro | Xesús Fariñas
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
14/20 Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro | Xesús Fariñas
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
15/20 Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro | Xesús Fariñas
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
16/20 Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro | Xesús Fariñas
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
17/20 Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro | Xesús Fariñas
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
18/20 Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro | Xesús Fariñas
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
19/20 Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro | Xesús Fariñas
Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro
20/20 Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro | Xesús Fariñas

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats