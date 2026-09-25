Galería | Termatalia cierra una edición llena de nuevas propuestas y con miras al futuro

La feria deja tras de sí varias jornadas de encuentros, experiencias y novedades en torno al mundo del agua y el bienestar. Una selección de imágenes resume el ambiente y los momentos más destacados de esta edición.

Expourense volvió a convertirse en punto de encuentro del termalismo internacional con una nueva edición de Termatalia. Profesionales y visitantes de más de una decena de países se dieron cita en el recinto ourensano para conocer las últimas novedades del sector, participar en distintas actividades y disfrutar de las experiencias termales.

La feria bajó el telón dejando imágenes de jornadas marcadas por el intercambio de experiencias, la promoción del termalismo y la presencia de profesionales llegados de distintos puntos del mundo. Ahora, comienza la cuenta atrás para una nueva edición.