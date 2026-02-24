Termina en la mediana y la conductora da positivo en alcohol tras el choque de la A-52 en Ourense

La conductora de uno de los vehículos implicados en el accidente de tráfico ocurrido el domingo en la A-52, a la altura de Toén, dio positivo en la prueba de alcoholemia realizada por la Guardia Civil. La mujer iba al volante de un Seat Tarraco, el cual golpeó lateralmente a una furgoneta, que terminó volcando. Uno de sus ocupantes resultó herido leve y fue trasladado a un centro sanitario en ambulancia.

Fuentes consultadas por este periódico señalan que la conductora del Seat Tarraco dio positivo en los test de alcohomia, superando el límite de 0,60 miligramos por litro de aire espirado, que marca la frontera entre la denuncia administrativa y el delito penal. El turismo en el que viajaba, junto a otros tres amigos, terminó en la mediana.

El suceso, que ocurrió sobre las 20:00 horas, provocó retenciones de hasta dos kilómetros en ambos sentidos, desde Alongos hasta Quenlle.