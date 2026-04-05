Los termómetros de Ourense rozaron la máxima de España

Ourense encara el final de Semana Santa con una sensación de bochorno, y con los termómetros situando a la ciudad entre las más calurosas de España. Según los registros de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), los 29,5 °C que se registraron en la tarde de ayer sábado en la ciudad suponen la tercera mayor temperatura de la península, por detrás de la ciudad de Sevilla, y la localidad onubense de El Granado, cuyas máximas fueron apenas superiores (29,6 °C).

Esta máxima fue la culminación de un período de 48 horas en el que la provincia lideró las temperaturas gallegas, pues el viernes 3, las cinco máximas autonómicas estaban en dos puntos de la ciudad, Arnoia, Leiro y Castrelo de Miño. Durante la tarde de ayer, fueron otras tres localidades de Ourense -la ciudad, Leiro y Arnoia- las más calurosas de Galicia, estando el resto en la zona lucense de la cuenca del Sil de acuerdo con los datos de Meteogalicia.

La sensación térmica llevó a los habitantes de la ciudad, y a no pocos visitantes, a recurrir por primera vez a las zonas de sombra y a la ribera del Miño buscando alivio, pudiendo incluso verse a gente darse chapuzones junto al puente romano de la ciudad.

Ourense también se coló entre las mínimas gallegas, puesto que en Verín, Baltar y Calvos de Randín estuvieron las temperaturas más bajas, oscilando entre los 0,2 °C y los 1,5 °C, previéndose que estas fuertes oscilaciones continúen durante los próximos días.

Adiós al sol

Tras un arranque de abril marcado por el buen tiempo, tanto los modelos estatales como los autonómicos reflejan que a partir del lunes, 6 de abril, los cielos comenzarán a cubrirse para dar paso a precipitaciones desde la tarde del lunes al menos hasta el viernes 10 de abril. Esto supondrá pasar de una máxima prevista de 29 °C el lunes 6 a una de 17 °C.