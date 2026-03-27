La previsión del tiempo para la Semana Santa en Ourense: cielos despejados y contraste de temperaturas

La Semana Santa se presenta sin precipitaciones a la vista, con cielos despejados y con unas temperaturas más que apacibles, que invitan a realizar planes al aire libre en la ciudad y a través de toda provincia, contrastando con la Semana Santa del año pasado, que estuvo marcada por las persistentes precipitaciones.

Este fin de semana se esperan temperaturas normales para este período, con valores que en general descenderán moderadamente a pesar de que oscilarán. Este viernes la máxima en la ciudad será de 21 °C, mientras que el sábado bajarán a 18 °C y el Domingo de Ramos caerán a 16 °C, siendo el día más fresco de este período festivo, según los datos de MeteoGalicia.

En las primeras horas el abrigo será necesario donde las mínimas serán incluso cercanas a cero grados, bajando hasta los 3 °C en la jornada de este viernes y tan solo 2 °C el domingo, obligado a vestirse a capas y no olvidar la ropa invernal, al existir una elevada oscilación térmica que se prolongará durante la próxima semana, pese al aumento de las temperaturas máximas, ya que las mínimas no pasarán de apenas 6 °C.

Aumento de las temperaturas el martes

A pesar de las bajas temperaturas durante la noche y la madrugada, el calor volverá la semana que viene con un salto de cinco grados del lunes al martes en los registros máximos, llegando a los 23 °C.

En ese rango -de 2 o 24º3 °C de máxima y 6 °C de mínima, se mantendrán la meteorología ourensana hasta el fin de la Semana Santa, con unos cielos despejados prácticamente en su totalidad y un ambiente primaveral óptimo para que los turistas se animen a visitar la ciudad y provincia y para que los ourensanos disfruten de los paisajes, naturaleza y actividades que les ofrece su tierra.

El sol y las temperaturas puramente primaverales serán una constante en el resto de Galicia, especialmente en las Rías Baixas, con cielos despejados garantizados gracias a la influencia de las altas presiones que habilitarán la entrada de vientos del noreste, y tiempo seco en general.

Riesgo elevado de incendios

Este tiempo seco, soleado y caluroso durante el día, sumado al combustible de vegetación generado por las lluvias del invierno, dejan ya una situación de peligro de incendios forestales, pese a estar todavía el inicio del mes de abril. Este fin de semana el riesgo de incendio ya será alto, según la Consellería de Medio Rural, en algunos concellos del noroeste provincial, entre ellos A Peroxa, Amoeiro, Coles Nogueira de Ramuín, Ourense y Vilamarín