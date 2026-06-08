¿Sabe usted que The Rapants le dejaron un recadito al alcalde de Ourense?

¿Sabe usted que al alcaldiño no dejan de caerle palos en público en las últimas semanas? ¿Que los últimos en sumarse a la fiesta y dejarle un recadito fueron The Rapants durante su paso por el Ou Yeah!? ¿Que la banda aprovechó para pedirle que los desbloquee de una vez en Twitter? ¿Que, sabedores del nivel de “show” en el que se mueve “Zalito”, le propusieron un trato a su “altura”: un duelo de velocidad en monopatín para sellar la paz?