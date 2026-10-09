Tiempo muerto en el Pazo: un simulacro obliga a desalojar a los jugadores del COB y usuarios del gimnasio del Paco Paz

Minutos después de las doce del mediodía, Moncho López, entrenador del COB, hizo sonar su silbato durante el entrenamiento. En esta ocasión, no era para aclarar ninguna jugada, sino para avisar a la plantilla de que debía abandonar la cancha central del Pazo dos Deportes Paco Paz porque se estaba llevando a cabo un simulacro. Todas las puertas del recinto se abrieron y los jugadores fueron abandonando paulatinamente las instalaciones.

No fue el único espacio evacuado. En el exterior comenzaron a aparecer los usuarios del gimnasio, que dejaron las series a medias ante la señal de alarma. La evacuación se desarrolló con total normalidad y sin que cundiera el pánico; de hecho, muchos se acordaron de recoger su toalla y botella de agua antes de salir. Mientras, los bomberos entraban al pabellón simulando una intervención real.

Previamente a este ensayo, y para engrasar el dispositivo, se llevaron a cabo dos sesiones dirigidas al personal del centro que integra los equipos de evacuación. El objetivo de esta actuación, coordinada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Diputación Provincial, era comprobar los procedimientos en caso de una posible emergencia y familiarizar al personal y a los usuarios con las medidas de seguridad.

No en vano, el Paco Paz es uno de los epicentros de la vida cultural y deportiva de la ciudad, tal y como evidenció el concierto de Luz Casal el pasado domingo. Precisamente, para prevenir riesgos y garantizar la seguridad en eventos de esta magnitud, que congregan en el recinto a miles de personas, se ha llevado a cabo este simulacro.