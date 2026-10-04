El COB confirma su ambición y derrota al Gipuzkoa (86-90)

El COB llegó a San Sebastián con la duda de saber cómo competir por los problemas físicos de su plantilla y salió con la confianza de que tiene juego y jugadores que aspirar a una temporada ilusionante. Dos partidos y dos victorias para los de Moncho López, todavía a la espera de empezar a contar con su interior referente, Javi Nicolau, y de recuperar de la lesión de rodilla que sufrió esta semana a su exterior llamado a marcar diferencias, Marc García. Incluso así, dominó al Gipuzkoa y ganó con suficiencia.

El equipo ourensano llevaba el partido bien dibujado en la pizarra y lo fue ejecutando al pie de la letra para ir poco a poco apoderándose, primero del ritmo de juego y después del marcador ante un rival por momentos incapaz de hacerle daño en ataque salvo por las canastas exteriores aisladas de sus tiradores.

Con menos centímetros y justo de rotaciones, el COB logró acabar incluso dominando el rebote y obligando al Gipuzkoa a jugar a pequeños y bailando al ritmo que tocaba Moncho López. Al revés de lo que empezó el partido y lo que le dio rentas a los locales al final del primer cuarto (29-20) y mediado el segundo (39-30).

Dominio del juego

Confirmado ya que Marc García estaba solo para dar rotaciones testimoniales, apareció Sesan Russell para hacer su papel. Jan Zídek había asumido el peso ofensivo del equipo en el primer cuarto y Martín Fernández tomó el relevo, pero fue el británico el que se subió a la balanza para darle la vuelta al rumbo que llevaba el partido. Con un parcial de 4-17, el COB logró su primera ventaja (43-47) y ya no volvería a estar por detrás en el marcador.

Tras el paso por vestuarios (45-50), el Gipuzkoa ya tenía solo en los triples de Hanzlik un recurso fiable, pero en clara inferioridad contra un rival en el que todos los que jugaban iban apareciendo para dominar cada vez con más claridad el partido. Diogo Seixas y Russell abrieron un primer hueco amenazante (55-63), Sean McDonnell y Martín Iglesias iban sumando en la zona y cuando volvieron a irrumpir Zídek y Fernández la ventaja llegó hasta los 12 puntos (68-80).

El Gipuzkoa llevaba casi 40 puntos (39) mediado el segundo cuarto y no daba llegado a 70 a mitad del último. Una lección de pizarra y de concentración de un COB que ratificó en la segunda jornada su facilidad anotadora, pero ahora también su nivel defensivo sin estar condicionados por el músculo o los centímetros que no tiene.

Quedaba cerrarlo y le costó a los cobistas. Llegó a ponerse a cinco puntos el conjunto local con casi todavía dos minutos por jugarse (77-82) y ahí aparecieron los dos máximos anotadores, Zídek y Martín Fernández, y el jugador con más galones, Toms Leimanis, para asegurar el botín. Una victoria seria y convincente.