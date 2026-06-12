La previsión del tiempo: alerta amarilla por altas temperaturas y tormentas durante el fin de semana del Rally de Ourense en la provincia

Arranca la 59 edición del Rally de Ourense. Uno de los fines de semana más esperados en la provincia y lo hace bajo alerta amarilla. La entrada de una masa de aire caliente hace que se active esta alerta por las altas temperaturas.

De acuerdo con la información de organismos como Meteogalicia o AEMET se espera que el mercurio se eleve por encima de los 35º en la tarde del viernes y el calor siga presente durante todo el fin de semana.

Viernes 12, arranca el 59 Rally de Ourense

La entrada de una masa de aire caliente en Galicia hace que las temperaturas en la provincia de Ourense superen los 35º en algunos puntos provocando que se emita una alerta amarilla.

Durante toda la segunda mitad del día el calor va a dominar en Ourense. Una situación que va a marcar el inicio de la 59 edición del Rally de Ourense. Tanto pilotos como aficionados van a ser víctimas de las altas temperaturas.

Cuando arranque a las 18:30 horas el primer tramo, se espera que las temperaturas estén sobrepasando los 35º convirtiendo la hidratación en un aspecto clave durante la primera jornada de esta cita.

Una primera jornada marcada por la celebración de tres tramos nocturnos y que hará que los pilotos enfrenten un factor que también puede ser determinante a lo largo de la carrera.

Sábado 13, se decide el Rally de Ourense y llegan las tormentas

Continúa la emoción del Rally de Ourense con la celebración de seis tramos más y donde se va a decidir al campeón.

La provincia de Ourense va a seguir bajo alerta amarilla con temperaturas superando fácilmente los 35º grados durante gran parte de la jornada. Una jornada en la que se espera la aparición de lluvias en la segunda mitad del día.

Estas precipitaciones pueden llegar en forma de tormenta en algunos puntos como contraste a las altas temperaturas que siguen durante el fin de semana en Ourense.

Domingo 14, siguen las lluvias mezcladas con altas temperaturas

Pese a la llegada de las lluvias, que podrían ser tormenta en algunos puntos, los termómetros en la provincia de Ourense van a seguir registrando una jornada calurosa.

Se espera que las lluvias se hagan presentes a partir de las primeras horas de la tarde y puedan tener su fin a final del día. Una situación que no va a continuar durante la próxima semana.