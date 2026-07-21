Los trabajadores del bus urbano protestan por impagos y retrasos en las nóminas: "El Concello de Ourense sigue sin pagar nada"

Los trabajadores del servicio de autobús urbano de Ourense protagonizaron este martes una protesta ante las instalaciones de la empresa concesionaria para denunciar el impago de la paga extraordinaria de julio y los retrasos acumulados en el abono de las últimas nóminas.

La concentración se desarrolló en un contexto de creciente tensión entre Urbanos de Ourense y el Concello de Ourense, una situación que, según la empresa, está afectando directamente a su capacidad para cumplir con las obligaciones salariales de la plantilla.

Insisten en que el Concello le debe 14 millones de euros

Desde la concesionaria sostienen que la situación financiera del servicio se ha vuelto insostenible debido a la deuda que, aseguran, mantiene el Concello con la empresa. Según explican, el Concello adeuda alrededor de 14 millones de euros vinculados a la prestación del servicio de transporte urbano y no ha realizado ningún ingreso en los últimos meses. "A día de hoy, el Concello de Ourense sigue sin pagar nada. Ni un euro ingresado desde el 24 de febrero, que era ya la factura de noviembre de 2025", afirman desde Urbanos de Ourense.

La empresa explica que la prestación del servicio genera cada mes unos costes elevados que deben afrontarse de forma continuada, mientras las facturas emitidas al Ayuntamiento permanecen sin cobrar. Como consecuencia de esta situación, reconoce dificultades para hacer frente a los compromisos económicos con sus trabajadores. "No cobramos y no hemos podido abonar la paga extra. No podemos seguir así", trasladan desde la concesionaria.