O BNG acusa a Jácome de ter o bus urbano de Ourense en “situación límite”

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DEUDA DE 14 MILLÓNS
O BNG responsabilizou o alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, da “situación límite” na que se atopa o servizo de transporte público. Tras confirmarse que a débeda coa empresa concesionaria ascende a 14 millóns de euros, o portavoz e candidato nacionalista, Luís Seara, cualificou ao rexedor de “alcalde pufero” que mantén o Concello “empeñado até as orellas” e sumido nun “colapso económico sen precedentes”.
Seara lembrou que xa en 2024 o goberno local tivo que aboar máis de 16 millóns de euros a esta mesma compañía por débedas atrasadas, dos cales preto de dous millóns correspondían a xuros de mora, polo que considera que este novo burato millonario constitúe unha “auténtica sangría” froito da neglixencia e da mala xestión. Ademais, a formación nacionalista reivindicou que o tempo lles acabou dando a razón tras levar anos advertindo da existencia dunha “débeda oculta”.
Por outra banda, os nacionalistas cargaron contra a “nefasta xestión” de todo o proceso de licitación do novo contrato, advertindo de que o bloqueo condena a cidade a manter a concesión en precario, cos consecuentes sobrecustos económicos e a precariedade na prestación do servizo. Seara trasladou tamén o apoio do BNG aos traballadores do autobús, lamentando que, despois de anos de promesas incumpridas e cambios de liñas “esperpénticos”, agora o alcalde “xoga cos seus salarios”.
Finalmente, Seara esixiu solucións e sinalou a responsabilidade daqueles que, ao seu xuízo, “levan anos facilitando este xeito de gobernar absolutamente caótico e prexudicial para o Concello”.
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