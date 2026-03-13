Trabajadores de la ORA llevan a juicio su despido por parte de una empresa de Ourense

El 23 de marzo, el juzgado decidirá el futuro de los nueve trabajadores despedidos de la ORA por vulneración de derechos tras el ERE ejecutado por la empresa, después de la supresión “caprichosa e unilateral” del servicio por parte del alcalde de Ourense, lo que podría obligar a su readmisión.

El portavoz del BNG, Luis Seara, advirtió ayer que el proceso se hizo “pola porta de atrás” y sin informes técnicos. Según Seara, el Concello ya ha confirmado que asumirá los 314.000 euros de indemnizaciones a los trabajadores, que “aínda non viron un euro”, mientras el servicio de grúa opera en condiciones críticas.

“O material está obsoleto e resulta perigoso, as grúas teñen unha media de un millón de quilómetros e xa provocaron incidentes de certa entidade”, dijo el nacionalista, que lamentó que el centro de la ciudad se ha convertido en un “garaxe ao aire libre” por falta de rotación.

Además, el BNG cuestiona que ahora se vayan a pagar 1,4 millones solo por la grúa, un coste similar al que antes cubría ambos servicios (1,5 millones).