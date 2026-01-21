Trabajadores de STL protestan frente a las tiendas para pedir mejoras

Los empleados de STL han realizado esta acción de protesta para pedir una mejora de sus condiciones laborales. El grupo, formado por alrededor de 60 personas, se ha dividido en dos para personarse ante las puertas de las tiendas de Carolina Herrera y Purificación García, en Ourense. Allí permaneceiron durante dos horas y media aproximadamente, para exigir mejoras en el convenio y una subida salarial. Los sindicatos convocantes (UGT y CIG) han optado por movilizar en esta ocasión solo a los trabajadores que no estaban de turno, una fórmula planteada para suavizar el impacto en las nóminas de los trabajadores, tras las jornadas reivindicativas del pasado 14 y 15 de enero.

Aunque no implicó el cierre de las tiendas, no entraron clientes en ellas mientras se mantuvo la protesta. El perfil mayoritario en esta concentración es de mujeres que desempeñan su trabajo en los talleres de STL, algunas de las cuales incluso llevaron a sus hijos a la concentración y pusieron de manifiesto las dificultades que asumen a la hora de conciliar el trabajo y la familia. .

Asistió también la secretaria comarcal de la CIG, Xulia González, quien recordó que la empresa se rige por el convenio estatal del comercio textil, pero aún así se puede mejorar salarialmente, y sobre todo en otros derechos como jornadas de descanso o días de asuntos propios. González también comentó que no han recibido respuesta por parte de la gerencia de STL para volver a la mesa de negociaciones.

Negociación de mejoras

La última reunión con la empresa finalizó sin acuerdo. En la misma, los directivos ofrecieron un plus de fidelidad con un incremento del 0,8% en el salario base para el personal que haya cumplido cinco años en la empresa (8,46 euros brutos al mes), del 1% para los que hayan cumplido 10 años (10,58 euros brutos), del 1,5% para los que hayan cumplido 15 años (18,57 euros) y del 2,5% para los que hayan cumplido 20 años en la empresa (26,46 euros).

A ojos de los representantes de la plantilla, la oferta presentada estaba “moi afastada dunha proposta xusta e digna”, puesto que la petición que habían llevado ellos a la mesa incluia incrementos del 5%, conforme al IPC, y que se deje de prorratear la paga extra de marzo; exigiendo, además, que complementos salariales como la antigüedad o el plus de absentimso “non sexan absorbibles non compensables con ningún tipo de complemento reflexado en nómica”, tal como indicó el comité de empresa.

Otras peticiones de los trabajadores están relacionadas con los descansos vacacionales (piden poder disfrutarlos hasta el 30 de enero del año siguiente), la ampliación a dos días retribuídos del permiso pro la boda de un familiar de primer grado, o incrementar el permiso de lactancia de 17 a 30 días.