Trabajará gratis durante un año por arrollar a dos hermanos

Utilizó su furgoneta como si fuera un arma para zanjar una discusión de madrugada tras una noche de alcohol y drogas. La Sección Penal (plaza 1) de Ourense ha ratificado el acuerdo de conformidad por el que Manuel J.R. aceptó una pena de 24 meses de cárcel por cada uno de los dos delitos de lesiones que se le imputaban tras atropellar intencionadamente a dos hermanos en 2023. El acusado, para el que la Fiscalía solicitaba inicialmente tres años y seis meses de cárcel por cada uno, evitará finalmente el ingreso en un centro penitenciario a cambio de cumplir 300 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Tras ser detenido, llegó a estar algo más de cinco meses en prisión provisional.

Los hechos ocurrieron sobre las 07,40 horas del 23 de abril de 2023, en el aparcamiento gratuito de O Malecón, en O Barco. Tras mantener un altercado verbal al coincidir a la salida de un pub próximo entre el inculpado y Marcos R.G., el condenado se subió a una furgoneta Peugeot Expert y, movido por el claro ánimo de menoscabar la integridad de las víctimas, embistió a una velocidad excesiva al primero. Según quedó patente en la instrucción, había rencillas previas entre ellos. Precisamente sobre este clima de tensión incide la defensa para explicar el detonante del suceso. El letrado del condenado, Diego González, señala que “se llevaban mal” y recalca la versión de su patrocinado: “Asegura que se metieron con él, de hecho presentaba un arañazo en el cuello, y declaró en su día que los denunciantes dieron patadas a su furgoneta y solo trataba de huir de ellos”. Según parece, todos habían bebido. Según el letrado, los hermanos también dieron positivo en cocaína.

A pesar de ese supuesto enfrentamiento previo, la reacción fue totalmente desproporcionada. El violento impacto en el pecho provocó que Marcos saliera despedido contra el cristal del vehículo para terminar golpeándose la cabeza contra el asfalto. Sin detenerse ahí y con la misma intención, el conductor dirigió la furgoneta hacia el hermano de este, José Antonio, embistiéndolo y pasándole literalmente por encima de las piernas antes de huir del lugar a bordo del vehículo. Al día siguiente se entregó.

A consecuencia del golpe, Marcos sufrió un politraumatismo, una fractura esternal y diversas contusiones. La peor parte, sin embargo, se la llevó José Antonio, con fracturas en los pies y el tobillo izquierdo que requirieron tratamiento quirúrgico mediante reducción y osteosíntesis, dejándole severas secuelas físicas y un evidente perjuicio estético.

El acuerdo definitivo traslada a la compañía aseguradora Allianz el pago de las cuantiosas indemnizaciones generadas por este atropello intencionado. Marcos percibirá la cantidad de 3.607,40 euros.

Por su parte, la indemnización para José Antonio aumentó a 50.183,24 euros, una cifra que subirá obligatoriamente, ya que queda pendiente determinar en ejecución de sentencia la cantidad extra que cubrirá los gastos de una futura intervención quirúrgica de artrodesis, así como la incapacidad y los restantes perjuicios derivados de dicha operación.

A estas compensaciones se suma el abono de 65.857,29 euros al Sergas para sufragar los elevados gastos de la prolongada asistencia sanitaria prestada a los dos hermanos.