La tractorada se mantiene cinco días más en Ourense pese a las promesas del Gobierno

La movilización agraria persiste en la ciudad tras superar los diez días de actividad, en un contexto de tensión. Tras el bloqueo del acceso a la Subdelegación del Gobierno con un vehículo agrícola la noche del martes y una intensa concentración matinal ayer, los manifestantes se reunieron por la tarde durante más de dos horas con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el subdelegado, Eladio Santos. Sin embargo, el encuentro, aunque acercó posturas, no satisfizo todas las demandas, llevando a los tractoristas a prorrogar su estancia al menos hasta el día 12, lo que extenderá la protesta más allá de las dos semanas.

Durante la sesión, que se prolongó por más de dos horas y media, el delegado se comprometió a informar a agricultores y ganaderos sobre el avance de las negociaciones con Mercosur y la aplicación de la Política Agraria Común (PAC), garantizando “una comunicación fluida y constante con las organizaciones agrarias”, además de ofrecer su respaldo a la vacunación del ganado bovino frente a la dermatosis nodular y otras patologías.

Adicionalmente, anunció el envío de una misiva al presidente de la Xunta para instar a una mejora en los sistemas de inspección y control. El objetivo es asegurar el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria, mecanismo esencial para equilibrar los precios y blindar la rentabilidad de los productores.

Estas demandas serán trasladadas paralelamente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su análisis técnico, atendiendo así a la exigencia de los profesionales del campo de establecer un canal de comunicación directo con la Administración Central.

Por su parte, los manifestantes mantuvieron firme su postura, resistiéndose de momento a las promesas gubernamentales. Tras deliberar en asamblea, acordaron mantener el cerco a la Subdelegación cinco días más como medida de presión, exigiendo “hacer una reunión conjunta entre Medio Rural, Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica y la Subdelegación”, según indicó Miguel Gómez, ganadero de Maceda y portavoz. Gómez denunció que las instituciones “só loitan polas cores políticas e non polo cidadán, que é o que venden”. Aunque algunos vehículos se retiraron al caer a noche, el perímetro del edificio gubernamental permanecerá bloqueado por tractores estos próximos días.

24 horas de tensión

El conflicto se agudizó cuando los participantes estacionaron un tractor ante la puerta de la Subdelegación el martes por la noche, vehículo que fue inmovilizado posteriormente por la Policía Nacional. La protesta se reactivó a las ocho de la mañana de ayer con un fuerte despliegue de seguridad, coincidiendo con la entrada laboral. Cerca de las 08,45 horas, seis furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) se personaron en la zona ante la advertencia de la posible entrada en la ciudad de 150 tractores adicionales desde comarcas como A Limia o Maceda.

El día transcurrió entre intensas negociaciones de ganaderos y agricultores con la Policía Nacional -para desbloquear el tractor que obstruía la entrada- y con la propia Subdelegación, que tuvo que cerrar al público toda la jornada.

A media mañana, el subdelegado recibió a los representantes de la protesta, autorizándose posteriormente la retirada del tractor bajo supervisión policial, maniobra que se materializó antes de las 14,00 horas como condición previa para formalizar la reunión oficial.

Los manifestantes exigieron que dicho encuentro fuese directamente con el Ministerio de Agricultura, alegando que el lunes ya se habián reunido con Eladio Santos “pero non solucionou nada”, según resaltó Miguel Gómez. Los tractoristas solicitaron una videoconferencia con Madrid, llegando a advertir con “tumbar las puertas de la Subdelegación” si no se atendía su petición.

Gómez criticó también el cruce de responsabilidades entre administraciones: “Estes primeiro botaron o balón a Medio Rural e Medio Ambiente, e eles devolvérono á Subdelegación”, señaló tras un encuentro improvisado con la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, de visita en la ciudad.

El ganadero aseveró que las administraciones “están asasinando outro oficio máis”, apuntando especialmente a la Política Agrícola Común de la Unión Europea, la cual matizó que “fastidia aínda máis ao consumidor que ao produtor”.

Entre los asistentes de la movilización, figuraba el alcalde de Xinzo de Limia, Amador Díaz, quien manifestó su apoyo: “Tanto como agricultor como alcalde, coincido plenamente en que se está producindo unha inxustiza; non é normal que haxa unha lei que di que hai que vender os produtos por riba do prezo de custo e ao final non se estea aplicando”o”.

También cuestionó el acuerdo con Mercosur, subrayando que va a perjudicar al sector, por lo cual cree que las reivindicaciones son “xustas”, al tiempo que calificó la burocracia de la PAC como “un quebradeiro de cabeza”, ya no solo por el trámite, sino porque “recórtase cada ano e obriga a planta cultivos que tampouco son rendibles e que, en vez de sumar, prexudican”.