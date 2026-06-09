Esta calle estará cortada por el Rally de Ourense: fecha y ubicación de los cortes

Cortes en la ciudad de Ourense por la celebración del Rally de Ourense

La 59ª edición del Rally de Ourense Recalvi traerá consigo cortes de tráfico en la ciudad de Ourense que los vecinos deberán conocer para poder circular sin problemas y planificar sus rutas alternativas. Será durante tres días, los de la celebración de la competición.

En concreto, es la calle Curros Enríquez la que tendrá su circulación limitada por el Rally. Este corte se hará efectivo durante el fin de semana del torneo, específicamente entre las 08:00 horas de la mañana del jueves 11 de junio hasta las 12:00 horas del mediodía del domingo 13 de junio.

La Policía Local de Ourense informa de que el acceso a garajes estará permitido utilizando la calle Curros Enríquez en ambos sentidos. Reiteran las disculpas por las molestias causadas derivadas del corte.