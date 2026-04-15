La Transición vista por uno de sus protagonistas visita el Foro La Región

El exministro de la UCD Rodolfo Martín Villa participará en Foro La Región el próximo 16 de abril a las 20,00 horas. La visita de Martín Villa a Ourense se enmarca en la conmemoración de los 50 años de la constitución española; y el ponente abordará el periodo de la Transición en una conferencia que llevará por título “De la guerra que perdimos todos a la Transición que todos ganan”.

El expolítico reflexionaba, antes de su ponencia, sobre la evolución de la convivencia del país desde el final de la dictadura. Considera que la Transición fue un proceso de cambio complejo, porque implicó transformar un sistema nacido de la Guerra Civil en una democracia representativa. Según explica, España ya contaba con una sociedad moderna y abierta en los años setenta, lo que facilitó la transición institucional a pesar de las dificultades legislativas.

Para Rodolfo Martín Villa, la violencia fue el obstáculo más crítico durante aquellos años. Al recordar la inestabilidad de principios de 1977, marcada por secuestros y matanzas, afirma que “la Transición en todo caso solo ha tenido un enemigo, que ha sido el terrorismo”. Los acontecimientos que culminaron en el asesinato de los abogados de Atocha fueron, a su juicio, el momento de mayor riesgo para el éxito de la reforma política, debido a las actividades de distintos grupos armados.

Sería muy deseable volver, más que al prestigio de la Transición, a los modos de la Transición

Recuperar el prestigio

Respecto a la situación política actual, Martín Villa expresa su deseo de que se recupere el espíritu de entendimiento entre los grandes partidos nacionales. Critica la crispación presente en las instituciones y la falta de puntos comunes en asuntos de Estado. Sobre este aspecto, manifiesta que “sería muy deseable volver, más que al prestigio de la Transición, a los modos de la Transición”. Para el ponente, el comportamiento de los representantes actuales debería asemejarse más al de los artífices del consenso de 1978.

Finalmente, el veterano político defiende la vigencia del legado constitucional, y advierte sobre las expectativas frustradas que pueden haber alterado la convivencia..