El transporte metropolitano de Ourense choca con el muro económico

La implantación del transporte metropolitano en el área de Ourense da nuevos pasos hacia su materialización tras la última reunión de la comisión técnica celebrada ayer. El encuentro sirvió para constatar, por un lado, avances reales en la implicación de las administraciones, pero también puso sobre la mesa un importante escollo económico relacionado con el coste de extender los autobuses urbanos.

En el apartado de los avances, la reunión logró abrir un nuevo escenario de entendimiento. La Xunta puso sobre la mesa la posibilidad de modificar el servicio de transporte interurbano que actualmente presta la administración autonómica para adecuarlo al urbano. Esta medida, que fue aceptada por el Concello de Ourense, facilitaría enormemente la operatividad del sistema, permitiendo los intercambios, los transbordos y el mantenimiento de las bonificaciones a los usuarios.

Sin embargo, frente a este paso adelante, la comisión chocó con un severo obstáculo económico a la hora de abordar la extensión de las líneas del bus urbano, de competencia municipal, hacia los municipios limítrofes. La propuesta del Concello de Ourense exige el pago de 2,2 millones de euros anuales para cubrir los costes fijos y operativos de esta ampliación, lo que incluye la contratación de conductores adicionales, la adquisición de nuevos vehículos y el incremento del kilometraje. A esta cantidad habría que sumar otros 800.000 euros para indemnizar a las actuales empresas operadoras del transporte interurbano, a las que el Concello haría competencia en esos tramos.

En total, la factura ascendería a 3 millones de euros al año. Cruzando este coste con la estimación de la Diputación, que prevé unos 100.000 viajes anuales en estas extensiones, el coste real para las administraciones alcanzaría los 29 euros por billete, una cifra que contrasta con los 0,85 euros que cuesta actualmente el billete ordinario para el usuario.

Menor: “Fóra de mercado”

El presidente provincial, Luis Menor, advirtió que ese coste por viaje está “absolutamente fóra de mercado”. La solución a este bloqueo pasaría, según explicó, por que el Concello de Ourense aproveche el margen que ofrecerá la nueva empresa concesionaria del servicio de autobuses para reducir drásticamente esos costes fijos, lo que haría viable la ampliación de las líneas. “Entendemos que os custos fixos poderían ser derivados ao contrato da nova concesionaria”, señaló. En todo caso, el presidente provincial insistió en que “estamos moi implicados e coa vontade de seguir avanzando” en la implantación del transporte metropolitano.

El PSOE ve avances y el BNG pide no frenar por dinero

Desde el PSOE, Álvaro Vila destacó que los acuerdos son fruto de la comisión impulsada por su partido. Valoró el compromiso del Concello para extender líneas, la disposición de la Xunta a redefinir rutas y el avance hacia una tarjeta única. Vila reclamó “máxima axilidade” para aprovechar agosto y evitar más retrasos. Por su parte, el BNG ve “inaceptable” modificar el modelo consensuado en los últimos dos años alegando altos costes. Para Xosé Manuel Puga, el proyecto trasciende lo financiero: “Por moito que falásemos dun millón, de dous ou tres, non hai escusa. A súa clara rendibilidade social, económica e ecolóxica xustifica plenamente o investimento”.

Así quedarían las ocho primeras líneas que llegarían a concellos limítrofes

A pesar del debate sobre los costes, el trabajo técnico de la comisión sigue definiendo el mapa del futuro transporte metropolitano. La mesa de trabajo avanzó ayer en la configuración de itinerarios, paradas y frecuencias para ocho líneas concretas. Estas rutas son:

Palmés-Amoeiro

Ourense-Cruz de Rante

Cumial-Polígono Pereiro

Ceboliño-A Derrasa

Velle-Vilariño

O Viso-Vilarchao

Cabeza de Vaca-Piñor

Santa Cruz-Razamonde

Prioridades

Dada la complejidad del proceso, el presidente de la Diputación se mostró partidario de acelerar la implantación de los proyectos piloto en aquellos puntos “socialmente relevantes” y que presentan una mayor viabilidad técnica. Las zonas prioritarias son A Valenzá, el polígono industrial de San Cibrao das Viñas, así como el área empresarial de Pereiro de Aguiar y su parque acuático.

Tarjeta única

El otro gran pilar técnico acordado es la creación de una tarjeta o billete único. Esta herramienta permitiría a los usuarios emplear indistintamente los autobuses de la Xunta de Galicia y los del Concello de Ourense pagando de forma integrada y facilitando una movilidad más cómoda y eficiente.