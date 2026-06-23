Luis Menor espera avances en el autobús metropolitano de Ourense

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Transporte Público
El presidente de la Diputación, Luis Menor, espera que una vez se ha adjudicado el contrato del transporte público de Ourense a la UTE encabezada por la empresa Gavilanes, puedan darse nuevos pasos en la red de transporte metropolitano, cuya propuesta sigue sobre la mesa del Concello, pero sin experimentar mejoras.
"Observamos que hai algunha empresa que manifesta algunha dúbida respecto da mesma, e para iso están os procedementos administrativos e xudiciais"
“Despois de tantísimos anos, hai que recordar que leva once en precario, o procedemento administrativo chegou ao seu fin, e houbo unha adxudicación”, comentaba Menor. “Entendemos que está suxeita a todas as garantías, aínda que tamén observamos que hai algunha empresa que manifesta algunha dúbida respecto da mesma, e para iso están os procedementos administrativos e xudiciais”, añadía el presidente de la Diputación, quien aguarda ahora que “poida influir positivamente no transporte metropolitano”.
“Un dos problemas que tiñamos é que con un prego de de de concesión anticuado era que non había esa previsión de saír fóra do termo municipal de Ourense”, seguía relatando el presidente provincial. “Buscouse un programa piloto a partir dunha bolsa de horas, pero era evidente que a antiga normativa dificultaba a extensión de liñas da que estamos falando”.
"O concello de Ourense ten sobre a súa mesa a extensión das liñas, coas paradas totalmente predeterminadas para tomar un acordo”
Luis Menor también recordó que la úlitma propuesta al respecto de esa extensión de las líneas de transporte público está en manos de la administración Jácome. “A Deputación deu un paso adiante, non soamente para actuar como observador, senón como protagonista, liderando efectivamente esta implantación, convocando as reunións, e preparando o mellor material posible. O concello de Ourense ten sobre a súa mesa a extensión das liñas, coas paradas totalmente predeterminadas para tomar un acordo”, señalaba el presidente provincial, quien espera que se registren avances.
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